Госполиция: семь человек пострадали в результате ДТП за минувшие сутки

В воскресенье семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Госполиции.

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За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий.

За превышение скорости на водителей оформлено 137 протоколов.

Шесть водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе четверо находились в состоянии опьянения более 1,5 промилле, поэтому им грозит уголовное наказание в виде конфискации транспортного средства или взыскания стоимости автомобиля.