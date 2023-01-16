Госполиция: семь человек пострадали в результате ДТП за минувшие сутки

В воскресенье семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Госполиции.
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За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий.
За превышение скорости на водителей оформлено 137 протоколов.
Шесть водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе четверо находились в состоянии опьянения более 1,5 промилле, поэтому им грозит уголовное наказание в виде конфискации транспортного средства или взыскания стоимости автомобиля.
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