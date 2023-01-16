Госполиция следит за проектом Jaunlatvija: его хочет реализовать обвиняемый по делу о пожаре в рижском хостеле

Проект Jaunlatvija ("Новая Латвия"), который реализует обвиняемый по делу о незаконном хостеле на улице Меркеля Эрнест Риекстс, находится в поле зрения Госполиции, а защитники прав потребителей предупреждают о рисках мошенничества.

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В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что сайт jaunlatvija.com попал в поле зрения полиции, но дополнительных комментариев пока не предоставили. При этом полиция призывает людей тщательно оценивать предложения, прежде чем вкладывать свои финансовые средства.

Как сообщили в Банке Латвии, приведенное на указанном сайте описание сделки об осуществлении инвестиций путем покупки земельного участка не является инвестицией в понимании закона о рынке финансовых инструментов или закона о коллективном финансировании, в результате чего в компетенцию Банка Латвии не входит лицензирование или осуществление контроля за этой компанией.

Хотя этот вопрос не входит в компетенцию финансового надзорного органа, Банк Латвии призывает население проявлять осторожность, видя подобные сомнительные предложения, которые могут быть связаны с мошенническими действиями.

В то же время, принимая во внимание, что обещанная выгода и способ оформления собственности могут ввести в заблуждение или обмануть жителей Латвии, которые полагаются только на предоставленную информацию, Банк Латвии обратился в Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) и полицию для ее оценки и принятия необходимых мер по защите населения в случае обнаружения нарушений.

В ЦЗПП сообщили, что с учетом информации об этом проекте на сайте и в интернете в целом, а также сообщений в СМИ, становится вполне очевидным, что сайт является мошенническим.

ЦЗПП также обратил внимание на то, что о случаях мошенничества необходимо сообщать в полицию.

На сайте jaunlatvija.com указано, что автором проекта является Риекстс, имеющий "18-летний опыт работы в сфере недвижимости и инвестиций, 8-летний опыт работы в сфере туризма". Проект предлагает возможность купить недвижимость на острове в Республике Фиджи.

На сайте говорится, что остров планируется формировать как место, где будет создаваться новая, лучшая версия мира инновационными способами, исключая все лишнее и устаревшее из привычной системы. На острове все будет отличаться от привычного мира: архитектура, интерьеры, политика, окружающая среда, растения, животные, люди, мироощущение, религия.

"Расположение острова — довольно далеко в океане, где воздух самый чистый, а ближайший континент — на расстоянии не менее 3000 километров. Вату-Вара — остров Фиджи в северо-западной части архипелага Лау. Пик острова высотой 305 метров имеет диаметр у основания 3 километра, и из-за формы пика остров называют "островом шляп", — говорится на сайте.

Земельный участок на острове продается по цене начиная с 1380 евро, микродом — начиная с 2800 евро, еще 500 евро нужно потратить на установку.

Авторы проекта пишут в социальных сетях, что латвийские СМИ распространяют много дезинформации "с целью опорочить этот благородный проект, объединяющий весь латышский народ".

В конце прошлого года прокуратура Рижского судебного округа постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля. В настоящее время дело еще не передано в суд.

В результате пожара погибли девять человек.

По информации Firmas.lv, Риекстс ранее владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с принадлежащими ему компаниями или деятельности в правлениях компаний.