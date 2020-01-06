Госполиция уже 19 лет расследует убийство судьи Яниса Лаукрозе: подозреваемых нет

Госполиция до сих пор расследует убийство главы судебной коллегии и судьи Рижского окружного суда Яниса Лаукрозе, который был убит несколькими выстрелами во дворе своего дома по ул. Лачплеша в январе 2001 года.

Подозреваемых по этому делу нет, основной версией преступления полиция называет профессиональную деятельность убитого судьи. Известно, что убийца произвел несколько выстрелов из самодельного пистолета с глушителем. На месте преступления также были обнаружены гильзы, пули и оружие.

По первоначальной версии, убийство Лаукрозе могло быть заказным. Сразу же после преступления наши свидетелей, которые, возможно, могли видеть киллера. За информацию, которая могла бы помочь раскрыть убийство, правительство пообещало награду в размере 10 000 латов.

Также в 2001 году составили фоторобот предполагаемого преступника, но раскрыть преступление до сих пор не удалось. Правда, правоохранительные органы смогли задержать предполагаемого оружейника, а затем вышли на сеть контрабандистов нелегального оружия.

Спустя некоторое время после убийства также появилась версия о том, что Лаукрозе могли убить из-за профессиональной деятельности членов его семьи. В частности, прозвучала информация, что сын убитого судьи работал в Бюро по защите Сатверсме.

Судья Янис Лаукрозе вел несколько резонансных процессов в конце 90-х — начале 2000-х годов. В частности, под его председательством рассматривалось дело о контрабанде наркотиков, по которому были осуждены глава Латвийской ассоциации моделей Дайра Силава и ее спутник Роландс Привертс. Также Лаукрозе судил национал-большевиков, на очереди было и дело о мошенничестве, по которому обвинения были предъявлены Арманду Стендзениексу.