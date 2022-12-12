Госполиция: в авариях на дорогах Латвии пострадали восемь человек
Foto: PantherMedia/Scanpix

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали восемь человек, в том числе один пешеход, сообщили в Государственной полиции.

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За минувшие сутки в стране зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий.

В воскресенье составлено 302 протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе треть — за превышение скорости.

Три водителя были задержаны за вождение в нетрезвом виде и получили административные наказания, а на шестерых нетрезвых водителей заведены уголовные дела за вождение в состоянии опьянения не менее 1,5 промилле.

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