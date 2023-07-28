Госполиция: в четверг в авариях пострадали 18 человек
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За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 18 человек, сообщили в Государственной полиции.

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Четверо пострадавших были пешеходами, трое — водителями электросамокатов и двое — велосипедистами.

Вчера полиция задержала шестерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии и двух в состоянии наркотического опьянения. Заведено шесть уголовных процессов.

Составлено 243 протокола за превышение скорости, два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 485 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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