Госполиция: в четверг в ДТП пострадали семь человек

В минувший четверг в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали семь человек, сообщили в Госполиции.

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Шесть человек пострадали в авариях в Риге и ее окрестностях, один — в Курземе. Среди пострадавших оказались трое пешеходов и двое велосипедистов.

Вчера полиция задержала восемь водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде и троих за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Составлено 258 протоколов за превышение скорости водителей и 550 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.