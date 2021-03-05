Госполиция: в четверг в ДТП пострадали семь человек
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В минувший четверг в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали семь человек, сообщили в Госполиции.

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Шесть человек пострадали в авариях в Риге и ее окрестностях, один — в Курземе. Среди пострадавших оказались трое пешеходов и двое велосипедистов.

Вчера полиция задержала восемь водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде и троих за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Составлено 258 протоколов за превышение скорости водителей и 550 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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