Госполиция: в четверг в ДТП пострадали восемь человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали восемь человек, в том числе один пешеход и три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В Рижском крае пострадали семь человек, один из них пешеход и три велосипедиста, а один человек — в Латгале.

В четверг в стране зарегистрировано 72 ДТП, в восьми из них были пострадавшие, при этом жертв ни в одной аварии не было.

По данным Госполиции, в течение дня в Рижском крае произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, 10 — в Земгале, шесть — в Видземе, по девять — в Курземе и Латгале.