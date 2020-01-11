Госполиция: в ДТП в пятницу пострадали восемь человек

В дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие сутки пострадали восемь человек, в том числе четыре пешехода и три велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

За вождение в алкогольном опьянении задержаны семь водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотиков.

За превышение разрешенной скорости движения в пятницу оформлено 239 протоколов, за агрессивную езду — два.

В целом за прошедшие сутки полиция за различные нарушения правил дорожного движения оформила 583 протокола.