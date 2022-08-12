Госполиция: в Латвии у 193 граждан России и Белоруссии есть зарегистрированное оружие

По информации Госполиции, на сегодняшний день у 193 граждан России и Республики Беларусь, проживающих на территории Латвии, хранится зарегистрированное огнестрельное оружие.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Огнестрельное оружие хранят 4 гражданина Белоруссии и 189 граждан России. Более подробной информации о том, какое именно оружие хранят белорусы и россияне, полиция не предоставляет.

Всего на августа 2022 года в Латвии зарегистрировано 32 059 владельцев огнестрельного оружия, у которых хранится 73 469 единиц оружия, включая охотничьи ружья.

В Латвии зарегистрированы также 74 владельца огнестрельного оружия из стран Евросоюза.