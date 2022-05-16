Госполиция: в марте в Риге и Саласпилсе произошло три изнасилования. Одна из жертв — несовершеннолетняя
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В марте 2022 года Госполиция получила сообщения о трех не связанных между собой изнасилованиями в Рижском регионе. Во всех трех случаях виновные установлены и помещены под арест.

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В одном случае жертвой насильника стала несовершеннолетняя девушка: ее изнасиловали несколько раз. Еще два нападения на женщин были зафиксированы в публичных местах, однако они оказались неудачными, но уже спустя несколько часов в обоих случаях преступники совершили повторное нападение. Подозреваемые по всем случаям сексуального насилия задержаны. В полиции отметили, что один из них содержится под стражей в другой стране ЕС, где он также совершил изнасилование.

По данным полиции, первый случай изнасилования произошел в Саласпилсе: ранее судимый за преступления на сексуальной почве мужчина 1986 г.р. уговорил несовершеннолетнюю девушку пойти с ним, а затем подверг неоднократному сексуальному насилию. Преступник скрывался от полиции около недели, однако тщетно. Виновнику грозит пожизненный срок, или от 10 до 20 лет лишения свободы с последующим полицейским надзором.

Кроме того, в середине марта были получены сообщения еще о двух изнасилованиях: сначала в районе Брасы мужчина пытался изнасиловать одну женщину, когда же попытка не удалась, он спустя час напал на вторую жертву уже в Чиекуркалнсе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 марта подозреваемый 1989 г.р. был задержан. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка за другие преступления.

Третий случай произошел 26 марта, в окрестностях Ильгюциемса: вооруженный ножом злоумышленник напал на женщину и, пытаясь изнасиловать, разрезал ей руку. Пострадавшая стала громко кричать и смогла сбежать от нападавшего. Спустя полтора часа он совершил повторное нападение в окрестностях Иманты, где, пригрозив другой женщине ножом, преступник ее изнасиловал.

Следствие установило, что преступление совершил ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1988 г.р., который в настоящее время находится по стражей в другой стране ЕС также за совершенное изнасилование.

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