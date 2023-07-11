Госполиция: в понедельник в авариях на дорогах Латвии пострадали 14 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Шесть пострадавших были велосипедистами, четверо — водителями электросамокатов и один — пешеходом.

Вчера полиция задержала шестерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Заведено пять уголовных дел.

Составлено 199 административных протоколов о превышении скорости, один за агрессивное вождение, а всего вчера полиция составила 481 протокол о нарушении правил дорожного движения.