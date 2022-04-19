Госполиция: в понедельник в ДТП пострадали десять человек
Foto: Valsts policija

В понедельник в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали десять человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщилив Государственной полиции.

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Во второй день Пасхи в стране было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, из них 23 в Рижском регионее, 13 в Латгале, девять в Земгале, восемь в Видземе и семь в Курземе.

В Рижском регионе пострадали восемь человек, в Латгале и Видземе по одному.

В последний из четырех выходных было составлено 609 протоколов об административных нарушениях, в том числе 262 за превышение скорости, один за агрессивное вождение и 19 за вождение в нетрезвом виде.

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