Госполиция: в прошлом году жертвами преступлений стали 492 ребенка
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В прошлом году жертвами преступлений стали 492 ребенка, что на 54 меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственной полиции.

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190 детей стали жертвами преступлений против нравственности и половой неприкосновенности. Это на семь пострадавших меньше, чем годом ранее.

В прошлом году от жестокости и насилия пострадали 117 детей, что на 12 больше, чем в 2019 году. 73 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, что на шесть больше, чем годом ранее.

Еще 62 ребенка стали жертвами имущественных преступлений.

В дорожно-транспортных происшествиях в прошлом году пострадали 618 детей, что на 87 меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Госполиция, чаще всего дети становятся жертвами преступлений дома, в городах и при общении в интернете. Полиция также констатировала, что дети часто подвергаются насилию повторно, наблюдается большая латентность, когда о преступлениях не сообщается.

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LETA

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LETA
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