Госполиция: в среду в ДТП пострадали 16 человек

В минувшую среду в Латвии было зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, сообщили в Государственной полиции.

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За управление автомобилем в нетрезвом виде вчера полиция задержала двух водителей, также задержан один водитель, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения. К этим нарушителям будет применено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.

Кроме того, вчера было составлено 137 протоколов в связи с превышением скорости и три — за агрессивное вождение.

В общей сложности вчера полиция выписала 407 протоколов о нарушении правил дорожного движения.