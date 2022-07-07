Госполиция: в среду в ДТП пострадали 18 человек

В среду в результате в дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали 18 человек, сообщает Государственная полиция.

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Из 73 зарегистрированных ДТП 14 были с пострадавшими. Среди них были три пешехода, один водитель электросамоката и один велосипедист.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера оформлено 409 протоколов. Задержано девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотических веществ. 155 водителей оштрафованы за превышение скорости, пять — за агрессивное вождение.