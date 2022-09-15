Госполиция: в среду в ДТП пострадали девять человек
Foto: LETA

В среду в результате ДТП в Латвии пострадали девять человек, в том числе один пешеход, три велосипедиста и один водитель электросамоката, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Всего вчера в стране зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из них есть пострадавшие. Больше половины всех аварий произошло в Риге.

Всего за минувшие сутки в Латвии составлено 399 протоколов за нарушения правил дорожного движения. 161 водитель оштрафован за превышение скорости, 13 — за вождение в нетрезвом виде, двое водителей находились в состоянии наркотического опьянения, а еще два водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

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