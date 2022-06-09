Госполиция: в среду в ДТП пострадали шесть человек

В среду в Латвии зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали шесть человек, сообщили в Госполиции.

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Больше всего аварий — 64 — зарегистрировано в Рижском районе. В Латгале произошло 15 аварий, в Курземе — 12, в Земгале — девять, в Видземе — восемь.

Оформдено 393 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 168 за превышение скорости, девять за вождение в нетрезвом виде и три за агрессивное вождение.