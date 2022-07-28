Госполиция: в среду в ДТП пострадали три велосипедиста

В среду в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали три велосипедиста, сообщили в Государственной полиции.
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Всего за сутки зарегистрировано 98 ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе трое велосипедистов.
Составлено 404 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 186 за превышение скорости. Трое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение. Задержаны пять пьяных водителей и два водителя в состоянии наркотического опьянения.
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