Госполиция: в субботу в ДТП пострадали пять человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали пять человек, трое из них — пешеходы, сообщает Государственная полиция.

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Всего вчера было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 404 протокола, в том числе 143 за превышение скорости и два — за агрессивное вождение. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 водителей, еще один водитель находился под действием наркотических веществ.

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