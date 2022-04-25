Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали 10 человек
Foto: F64

По данным Государственной полиции, за последние сутки в Латвии зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 10 человек, в том числе двое велосипедистов.

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В общей сложности полиция составила 323 протокола об административных нарушениях, в том числе 159 — за превышение скорости, 17 — за вождение в нетрезвом виде, два — за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения и еще два — за агрессивное вождение.

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