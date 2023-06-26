Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали 11 человек
Foto: LETA

Вчера в Латвии было зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 11 человек, сообщили в Государственной полиции.

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За управление автомобилем в нетрезвом состоянии на второй день после ночи Лиго полиция задержала 11 водителей. Четверо из них находились в таком сильном опьянении, что им было назначено уголовное наказание, а значит, предстоит конфискация или взыскание стоимости транспортного средства.

В связи с превышением скорости было составлено 208 протоколов. Трое водителей наказаны за агрессивное вождение.

В общей сложности за истекшие сутки полиция составила 383 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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