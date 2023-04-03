Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали десять человек

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали десять человек, сообщили в Государственной полиции.

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Среди пострадавших были три пешехода, два водителя электроскутеров и один велосипедист.

Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения и четырех под воздействием наркотиков. К семи водителям будет применено уголовное наказание в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

Полиция выписала 200 штрафов за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 454 протокола.