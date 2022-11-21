Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали семь человек
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Вчера в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семь человек, в том числе один велосипедист и один водитель электросамоката, сообщили в Государственной полиции.

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Были задержаны десять водителей за вождение в нетрезвом виде и один водитель, управлявший автомобилем после употребления наркотических веществ.

В общей сложности за минувшие сутки полиция составила 302 протокола о нарушении правил дорожного движения, в том числе 92 в связи с превышением скорости, еще 10 водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

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