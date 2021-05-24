Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

В минувшее воскресенье в Латвии зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали шесть человек, сообщила Государственная полиция.

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В воскресенье в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано трое пострадавших, еще трое — в Латгале. Двое из пострадавших были велосипедистами, оба попали в аварии в столице.

Вчера полиция задержала 12 водителей за вождение в нетрезвом виде: четверо в Латгале и Видземе, трое в Курземе и один в Рижском районе.

Вчера было составлено 216 протоколов за превышение скорости: 82 водителя были оштрафованы в Рижском районе, 46 — в Земгале, 40 — в Видземе, 27 — в Курземе и 21 — в Латгале. В Риге двое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция составила 447 протоколов о нарушениях ПДД.