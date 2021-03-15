Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали три человека

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три человека, в том числе один велосипедист, сообщили в Государственной полиции.

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За сутки в стране зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий.

В воскресенье на дорогах задержаны семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и два водителя, управлявших транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

За сутки оформлено 279 протоколов о превышении разрешенной скорости движения и три за агрессивное вождение. В целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 577 протоколов.