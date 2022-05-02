Госполиция: в воскресенье в ДТП пострадали восемь человек
Foto: LETA

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали восемь человек, сообщает Государственная полиция.

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Все происшествия с пострадавшими зарегистрированы в Рижском регионе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 17 водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 169 протоколов.

В целом полиция в воскресенье за различные нарушения правил дорожного движения оформила 420 протоколов.

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