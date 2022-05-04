Госполиция: во вторник в ДТП на дорогах Латвии пострадали 13 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
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Всего в четверг в стране было зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий.
За последние сутки составлено 394 протокола об административных нарушениях в сфере дорожного движения.
Восемь водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, один — за вождение в состоянии наркотического опьянения, один — за агрессивное вождение и 191 — за превышение скорости.
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