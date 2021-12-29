Госполиция: во вторник в ДТП пострадали пять человек

Во вторник на дорогах Латвии зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, но никто не погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В Рижском районе зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале — 19, в Курземе — 13, в Латгале — 12, а в Видземе — шесть.

Все четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими произошли в Рижском районе.

Во вторник были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один после употребления наркотиков.

Составлено 84 протокола о превышении скорости и 347 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.