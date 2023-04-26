Госполиция: во вторник задержано 11 пьяных водителей

За минувшие сутки 11 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

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Также один водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Восемь задержанных водителей будут привлечены к уголовной ответственности. У одного конфискован автомобиль, с семерых будет взыскана стоимость транспортного средства.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек. Пятеро пострадавших были водителями электросамокатов.

За превышение разрешенной скорости составлено 196 административных протоколов.