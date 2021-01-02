Госполиция возбудила 725 процессов за нарушение правил комендантского часа, выписаны штрафы на сумму до 2000 евро
Foto: LETA

В ночь на 2 января Госполиция возбудила 725 процессов об административном правонарушении за несоблюдение комендантского часа, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Госполиции.

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В ночь на субботу для контроля соблюдения комендантского часа в дополнение к уже имеющимся ресурсам Госполиции, было привлечено 1623 человека: 1147 сотрудников Госполиции, 169 работников полиции самоуправлений, 30 пограничников и 227 земессаргов.

В ходе проведенных контрольных мероприятий были проверены 4158 жителей. Полиция возбудила 225 административных процессов за несоблюдение правил комендантского часа, а помимо этого было зафиксировано 178 других правонарушений, по которым также были возбуждены административные процессы. В 1319 случаях полиция ограничилась предупреждениями.

В Госполиции поясняют, что на жителей, которые злостно нарушали правила, наложены серьезные штрафы.

Во многих случаях размер штрафов составил 100 евро, 300 евро, 500 евро, 1000 евро, а также было выписано несколько максимальных штрафов - на 2000 евро.

"Жители приводят различные причины несоблюдения правил. Некоторые говорили, что не знают об ограничениях. Некоторые не верят в Covid-19 или считают, что на них ограничения не распространяются. Кому-то ночью срочно захотелось сходить за хот-догом, и никто не может запретить ему это сделать", - сообщили в Госполиции.

Также 1 января было возбуждено 1247 административных процессов о других нарушениях правил, действующих во время чрезвычайной ситуации.

Госполиция напоминает, что жителям необходимо оставаться по месту жительства в выходные и праздничные дни с 22:00 до 5:00 - до 4 января, а также с 8 до 10 января.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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