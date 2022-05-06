Госполиция: все больше административных и уголовных дел в связи с войной России в Украине

На сегодняшний день в связи с войной России в Украине возбуждено 42 уголовных дела, более 60 дел об административных правонарушениях и более 120 ведомственных проверок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По большинству уголовных процессов расследование еще продолжаются, но есть случаи, когда лица уже привлечены к административной ответственности.

Например, 20 апреля Земгальский участок полиции в Риге возбудил уголовное дело по факту конфликта между мужчиной и украиноязычной семьей — двумя женщинами и несовершеннолетним ребенком — у входа в государственное учреждениег. По имеющейся у Госполиции информации, мужчина оскорблял украинцев, а затем ударил ребенка и убежал.

Женщины сообщили о происшествии в полицию, и был задержан мужчина 1957 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции. Мужчину признали подозреваемым по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно сопряжено с причинением вреда здоровью потерпевшего.

По фактам преступлений, связанных с флагами, возбуждено еще два уголовных дела. Один такой случай был 25 апреля в Латгале, где с фасада дома в Даугавпилсе украли флаг Украины.

Второй случай был в Земгале. Екабпилсский участок начал дело об осквернении государственных символов. Мужчина сорвал латвийский флаг со здания и бросил на землю. Объясняя мотивы своих действий, он заявил, что, по его мнению, здесь никакая не Латвия, а Украина.

Возбуждено уголовное дело и по факту повреждения автомобиля — 3 мая беженец из Украины в Латгале обнаружил, что его автомобиль поврежден, в том числе разбито лобовое стекло. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Большинство других дел касаются размещения символов в поддержку российской агрессии на зданиях или объектах инфраструктуры.