Госполиция выявила провокаторов и призывает не собираться на месте демонтированного памятника

Службы правопорядка продолжают активно следить как за общественным порядком и контролировать интернет-пространство.

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На данный момент в распоряжение полиции поступила информация о том, что вечером 25 августа некие провокаторы, личности которых уже установлены, размещают в интернет-среде призывы к массовым собраниям на месте демонтированного памятника в Пардаугаве.

"Обращаем ваше внимание на то, что подобное собрание можно расценивать как прославление тоталитарного режима и символов советского режима, а также как оправдание российской агрессии. В настоящее время службы контролируют ситуацию и находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы реагировать на любую незаконную противозаконную деятельность.

Не приходите, воздержитесь от таких действий и не устраивайте провокаций — действия полиции будут строгими и незамедлительными, а наказание — суровым, вплоть до уголовной ответственности", — предупредили в Госполиции.