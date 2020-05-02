Госполиция за прошедшие сутки завела 38 дел о несоблюдении ограничений во время чрезвычайного положения

За прошедшие сутки Госполиция завела 38 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

При этом за сутки полиция провела 2323 проверки соблюдения ограничений.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе несоблюдением дистанции 2 метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.

Как сообщалось, в пятницу за несоблюдение ограничений во время распространения Covid-19 и неподчинение требованиям полиции у памятника Свободы было задержано несколько человек.

По информации Латвийского радио, были задержаны члены организации "Фронт народной власти" (ФНВ), которые проводили у памятника Свободы пикет против объявленного правительством чрезвычайного положения.

Вначале один из членов ФНВ выступал перед собравшимися, которые соблюдали дистанцию 2 метра, но внимание полиции группа привлекла, когда один из участников мероприятия поднял принесенный с собой плакат. Так как во время чрезвычайного положения запрещены пикеты, протесты и любые другие собрания, участники мероприятия нарушили установленные ограничения.

Полиция задержала человека с плакатом, в это время другие участники пикета пели гимн Латвии, а один лег перед полицейским автомобилем, поэтому тоже был задержан.

Представители организации заявляют, что задержаны три человека.