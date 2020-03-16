Госполиция: за сутки констатировано 14 случаев нарушения режима чрезвычайной ситуации

По данным Госполиции, за последние сутки было констатировано 14 случаев нарушения объявленного на территории Латвии режима чрезвычайно ситуации. Речь идет о нарушениях, касающихся ограничений и запретов.

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В течение суток полиция провела 376 проверок и констатировала 14 нарушений. В каждом конкретном случае полиция будет оценивать ответственность лица, допустившего нарушение ЧС.

В пресс-центре Госполиции также указали, что цель полиции не наказать лиц, а акцентировать внимание на том, что цель строгих ограничений — это вопрос безопасности и здоровья всех окружающих. Полиция призывает жителей быть ответственными за свои поступки.

Как уже сообщалось ранее, за нарушения режима чрезвычайно ситуации, объявленного на территории Латвии на прошлой неделе, полагается штраф в размере 350 евро.