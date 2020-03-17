Госполиция: за сутки констатировано два случая нарушений режима чрезвычайной ситуации
Foto: F64

По данным Госполиции, за последние сутки было констатировано 2 случая нарушения объявленного на территории Латвии режима чрезвычайно ситуации. Речь идет о нарушениях, касающихся ограничений и запретов.

В течение суток полиция провела 358 проверок и констатировала только 2 нарушения. В каждом конкретном случае полиция будет оценивать ответственность лица, допустившего нарушение ЧС.

Также представитель пресс-центра Госполиции Симона Гравите подчеркнула, что с момента введения режима ЧС никаких существенных происшествий на территории Латвии не констатировано.

Напомним, днем ранее полиция провела 376 проверок и констатировала 14 нарушений.

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LETA

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LETA
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