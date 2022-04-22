Госполиция: за сутки на дорогах Латвии в ДТП пострадали 16 человек

По данным Государственной полиции, за последние сутки в Латвии зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в 12 авариях пострадали 16 человек, в том числе один пешеход и трое велосипедистов.
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Полиция составила 425 протоколов об административных нарушениях, в том числе 193 — за превышение скорости, восемь — за вождение в нетрезвом виде, три — за вождение в состоянии наркотического опьянения и еще три — за агрессивное вождение.
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