Госполиция: за сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 100 ДТП

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Государственной полиции.
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В ДТП пострадали шесть человек. Трое пострадавших зарегистрированы в Рижском регионе, двое — в Земгале и один в Курземе.
Всего в сфере дорожного движения принято 412 постановлений об административных правонарушениях, в том числе за превышение скорости — 149, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 16, за агрессивное вождение — 21.
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