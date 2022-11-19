Госполиция: за сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 100 ДТП
Foto: PantherMedia/Scanpix

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Государственной полиции.

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В ДТП пострадали шесть человек. Трое пострадавших зарегистрированы в Рижском регионе, двое — в Земгале и один в Курземе.

Всего в сфере дорожного движения принято 412 постановлений об административных правонарушениях, в том числе за превышение скорости — 149, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 16, за агрессивное вождение — 21.

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