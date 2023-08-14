Госполиция: за сутки в автоавариях пострадали 16 человек
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, сообщили в Госполиции.

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За минувшие сутки в стране зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 380 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 194 за превышение скорости.

С другой стороны, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и семь уголовных дел.

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