Госполиция: за сутки в автоавариях пострадали 16 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, сообщили в Госполиции.
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За минувшие сутки в стране зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия.
Оформлено 380 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 194 за превышение скорости.
С другой стороны, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и семь уголовных дел.
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