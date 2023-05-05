Госполиция: за сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали семь человек
Foto: LETA

В четверг в стране зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали семь человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Среди пострадавших были один пешеход, два велосипедиста и один водитель электросамоката.

Оформлено 610 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 280 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение.

Вчера полиция задержала 24 человека за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и одного за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено семь административных и 16 уголовных дел.

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