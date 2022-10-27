Госполиция: за сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали шесть человек
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий.

Составлен 381 протокол об административных нарушенииях, в том числе 164 за превышение скорости, 7 за вождение в нетрезвом виде, 8 за агрессивное вождение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai