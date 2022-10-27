Госполиция: за сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали шесть человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек, сообщили в Государственной полиции.

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Зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий.

Составлен 381 протокол об административных нарушенииях, в том числе 164 за превышение скорости, 7 за вождение в нетрезвом виде, 8 за агрессивное вождение.