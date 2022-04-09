Госполиция: за сутки в ДТП пострадали 13 человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 13 человек, сообщили в Государственной полиции.

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В Рижском регионе зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в Курземе — 11, в Земгале — десять, в Латгале и Видземе — семь.

В ДТП в Рижском регионе зафиксировано семь пострадавших, в том числе трое пешеходов. В Латгале пострадали пять человек — все в одной аварии, а в Земгале зарегистрирован один пострадавший.

Как уже сообщалось, в пятницу приблизительно в 11.30 в Даугавпилсе на улице Даугавас произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате которого пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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