Госполиция: за сутки в ДТП пострадали 20 человек, один погиб

Во вторник в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 20 человек, один погиб, сообщили в Государственной полиции.

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За минувшие сутки в стране зарегистрировано 107 ДТП, 17 аварий были с пострадавшими.

Среди пострадавших были один пешеход, три велосипедиста, а еще четыре человека получили травмы, катаясь на электроскутерах.

В Земгале произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вчера спасатели получили вызов в Иецавскую волость, где произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в легковом автомобиле зажат погибший человек, а из грузового автомобиля вытекает топливо. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили погибшего, остановили утечку и собрали разлитое топливо.

За различные нарушения правил дорожного движения во вторник составлено 455 протоколов, в том числе более половины — за превышение скорости.

Девять водителей вчера были задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе шесть понесут уголовную ответственность в виде конфискации автомобиля или возмещения его стоимости.