Госполиция: за сутки в ДТП пострадали 26 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 человек, сообщили в Государственной полиции.

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В общей сложности в стране было зарегистрировано 142 ДТП, в сфере дорожного движения вынесено 475 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 239 за превышение скорости и три — за агрессивное вождение.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато четыре процесса об административных правонарушениях и семь уголовных.

Также заведено четыре уголовных производства за управление транспортным средством предположительно под действием наркотических веществ.