Госполиция: за сутки в ДТП пострадали десять человек

В минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали десять человек, сообщили в Государственной полиции.
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Среди пострадавших было два велосипедиста, один пешеход и один водитель электросамоката.
В четверг на дорогах Латвии задержано 15 нетрезвых водителей.
В целом за сутки за нарушения правил дорожного движения составлен 331 протокол, в том числе 138 за превышение скорости, девять — за агрессивное вождение.
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