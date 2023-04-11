Госполиция: за сутки задержано 18 пьяных водителей

За минувшие сутки 18 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госполиции.

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За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено десять административных и восемь уголовных дел.

Три машины у пьяных водителей конфисковали, а в пяти случаях будет взыскана стоимость транспортного средства.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, пострадали 12 человек.