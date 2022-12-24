Госполиция: за сутки зарегистрировано 152 ДТП, остановлено восемь пьяных водителей
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За последние сутки в состоянии алкогольного опьянения за рулем на дрогах Латвии были остановлены восемь водителей, с шести из которых будет взыскана стоимость транспортного средства, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За минувшие сутки зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.

В общей сложности полиция констатировала 455 административных правонарушений, в том числе 143 за превышение скорости.

В состоянии алкогольного или наркотического опьянения за рулем были остановлены восемь человек, шестеро из них привлечены к уголовной ответственности.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения, когда концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле, был под воздействием каких-либо наркотических веществ или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ.

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