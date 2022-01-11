Госполиция задержала трех мужчин в связи с вооруженным ограблением
Foto: F64

Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции в связи с вооруженным ограблением, которое произошло 3 января в Огрском крае, в Рембате, задержали трех человек.

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В Валмиреском крае были задержаны двое - мужчины 1998 г.р. и 2002 г.р., в свою очередь, в Риге - мужчина 1962 г.р. В этом году 7 января суд избрал для всех троих меру пресечения — арест. Ранее все трое уже попадали в поле зрения полиции за преступления имущественного характера.

Полиция выражает благодарность всем жителям, которые предоставили полезную и ценную информацию.

Как сообщалось, 2 января в Рембате (Огрский край) произошло нападение на частный дом, в ходе которого владелец лишился старинных вещей и бытовой техники. Как отмечают в полиции, днем 2 января в один из частных домов в Рембате наведался незнакомец, который предложил хозяину купить у него различные старые вещи. Получив отказ, мужчина ушел, однако около полуночи в дом вломились трое незнакомцев, похитившие антикварные вещи, картины, телевизор и многое другое.

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