Госполиция:в результате ДТП на дорогах Латвии пострадали семь человек

В минувшие сутки на дорогах зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали семь человек, сообщает Государственная полиция.

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За прошедшие сутки полиция задержала восемь водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и двух водителей в наркотическом опьянении.

За превышение скорости составлено 115 протоколов, за агрессивное вождение — пять.