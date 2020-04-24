Госслужба леса предупреждает: в лесах начинается пожароопасный период

С 24 апреля по всей Латвии начинается период пожароопасности в лесах, свидетельствует сообщение Государственной службе леса (ГСЛ), опубликованное в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, кроме специально отведенных для этого мест, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

ГСЛ напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность.

В этом году до 9 апреля зарегистрировано уже 70 лесных пожаров, их общая площадь составила 36,67 гектара. В 2019 году в Латвии было зарегистрировано 1100 лесных пожаров общей площадью 822 га.