Госслужба среды остановила работу трех незаконных автосервисов

Два автосервиса в Риге и один в Бабитском крае работали без необходимого разрешения, кроме того, два из них были размещены на территории, где такого рода деятельность не разрешается. Госслужба среды остановила их деятельность.
Незаконные автосервисы работали в Викули (Бабитский край) на улице Диенвиндвею, 1, на улице Аглонас, 59, в Риге, и на улице Крустабазницах, 9А. Первый находился на территории, предусмотренной для застройки частными домами, второй, автосервис под названием VILSEKO — на территории, где планировалось строить жилые дома, причем Госслужба среды уже один раз предупреждала это предприятие о том, что здесь нельзя размещать автосервис.
На улице Крустбазницах не только ремонтировали машины, но и разбирали старые машины на детали. Причем при этом образовывались отходы — старые шины, остовы автомобилей и т. п. Госслужба среды предупреждала владельца земли о констатированном несоответствии. Но он не стал получать разрешение от Службы среды, и при проверке территории были замечены отходы, поэтому было принято решение приостановить деятельность сервиса. Владельцу поручено выполнить требования по защите окружающей среды, вывезти отходы по правилам и впредь не загрязнять окружающую среду.
Госсслужба среды призывает жителей не пользоваться услугами этих сервисов, а если они продолжат работу, сообщать по телефону 26338800. Если они не остановят деятельность, ее остановят в принудительном порядке.
Госслужба среды напоминает: прежде, чем открывать автосервис, нужно убедиться, что в этом месте можно это делать. С требованиями к автосервисам в плане защиты окружающей среды можно ознакомиться здесь.