Госслужба среды остановила работу трех незаконных автосервисов
Foto: Shutterstock

Два автосервиса в Риге и один в Бабитском крае работали без необходимого разрешения, кроме того, два из них были размещены на территории, где такого рода деятельность не разрешается. Госслужба среды остановила их деятельность.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Незаконные автосервисы работали в Викули (Бабитский край) на улице Диенвиндвею, 1, на улице Аглонас, 59, в Риге, и на улице Крустабазницах, 9А. Первый находился на территории, предусмотренной для застройки частными домами, второй, автосервис под названием VILSEKO — на территории, где планировалось строить жилые дома, причем Госслужба среды уже один раз предупреждала это предприятие о том, что здесь нельзя размещать автосервис.


На улице Крустбазницах не только ремонтировали машины, но и разбирали старые машины на детали. Причем при этом образовывались отходы — старые шины, остовы автомобилей и т. п. Госслужба среды предупреждала владельца земли о констатированном несоответствии. Но он не стал получать разрешение от Службы среды, и при проверке территории были замечены отходы, поэтому было принято решение приостановить деятельность сервиса. Владельцу поручено выполнить требования по защите окружающей среды, вывезти отходы по правилам и впредь не загрязнять окружающую среду.

Госсслужба среды призывает жителей не пользоваться услугами этих сервисов, а если они продолжат работу, сообщать по телефону 26338800. Если они не остановят деятельность, ее остановят в принудительном порядке.

Госслужба среды напоминает: прежде, чем открывать автосервис, нужно убедиться, что в этом месте можно это делать. С требованиями к автосервисам в плане защиты окружающей среды можно ознакомиться здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

От владельца

Miera iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Ausekļa iela, Centrs, Rīga,
81 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Slokas iela, Melluži, Jūrmala,
1 350 000€
Ūnijas iela, Teika, Rīga,
135 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Kalnupes iela, Mārupes nov.,
990 000€